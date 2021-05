Rabat: El Otmani tient une réunion avec les chefs des partis de l’opposition

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a eu, mercredi à Rabat, une réunion avec des chefs des partis de l’opposition au Parlement, axée notamment sur la situation née de la pandémie de la Covid-19 ainsi que sur les préparatifs aux prochaines échéances électorales. Il s’agit des secrétaires généraux du parti Authenticité et Modernité (PAM), Abdellatif Ouahbi, du parti de l’Istiqlal (PI), Nizar Baraka et du parti du Progrès et du Socialisme (PPS), Nabil Benabdallah.

A cette occasion, Benabdallah a indiqué que cette réunion tenue, à la demande des trois formations, a abordé plusieurs questions liées à la situation engendrée par le nouveau coronavirus, ainsi que son impact socio-économique et sanitaire, outre les efforts du gouvernement pour faire face à ces répercussions.

Cette rencontre a été l’occasion pour ces partis de faire part de leurs points de vue quant à la situation actuelle, a-t-il déclaré à la MAP.

« Nous avons également discuté des préparatifs aux prochaines échéances électorales », notamment le mode de scrutin et les dates de la tenue des élections, a précisé Benabdallah. Le rôle des médias publics dans l’accompagnement de cette étape a été examiné lors de cette rencontre, a-t-il relevé, déplorant par la même l’absence de débat politique sur les programmes proposés par les partis. Dans ce contexte, Ouahbi a indiqué que plusieurs sujets ont été débattus lors de la réunion avec le Chef du gouvernement, notamment les programmes et propositions des différentes formations politiques.

Il a été question aussi de mettre en avant le rôle des médias publics dans le débat et d’aborder le mode et les dates des prochaines échéances, a-t-il relevé dans une déclaration similaire.

Et de noter que les trois formations ont évoqué lors de la réunion le retard pris dans le financement des partis politiques à quelques mois seulement des prochaines élections. Les discussions ont porté également sur les répercussions socio-économiques de la pandémie du nouveau coronavirus, a conclu Ouahbi.

S.L. (avec MAP)