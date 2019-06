Rabat: El Othmani reçoit son diplôme…20 ans après

C’est une première à la faculté des lettres et des sciences humaines de la capitale, dans les annales de l’Université marocaine, voire mondiale! Elle concerne le chef de gouvernement et son DEA (diplôme d’études supérieures approfondies), obtenu il y de cela… 20 ans! Explications.

Saâeddine El Othmani s’est rendu, vendredi dernier, à la faculté des lettres de Rabat afin de participer à la soutenance de thèse de doctorat de l’étudiant Rabie Chakir.

Et au moment de signer le livre d’or, écrit El Othmani sur sa page officielle Facebook, il a eu la surprise de recevoir son DEA des mains de Jamal Eddine El Hani, doyen de ladite faculté.

“J’avais obtenu mon DEA en 1999 et je n’ai jamais eu le temps de retirer ce diplôme”, précise-t-il. Commentant la publication, l’internaute Mohamed Ali Slimane écrit d’une façon plaisante:” Cher frère El Othmani, vous m’avez rappelé que moi non plus je n’ai pas retiré un diplôme. Il faudrait que j’aille à la fac le retirer s’ils le gardent encore. Mais je préfère attendre de devenir chef de gouvernement. Ainsi ce sera le doyen lui-même qui me remettra mon diplôme, en mains propres!”

Un autre internaute, “Ahmed Ahmed”, a commenté de la même façon, mêlant l’ironie à l’amertume, s’adressant à El Othmani:”Si vous n’étiez pas chef de gouvernement, on ne vous aurait pas remis votre DEA, même après plusieurs tentatives administratives et moult difficultés!”.

De notre part, nous nous contenterons de présenter nos vives félicitations à Saâeddine El Othmani pour son DEA, remis deux décennies plus tard!

Larbi Alaoui