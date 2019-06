Rabat: El Othmani a parlé des MRE

Le gouvernement veille à la mise en œuvre d’une stratégie visant la préservation de l’identité des Marocains du monde et la protection de leurs droits, ainsi que la consolidation de leur contribution dans le développement de leur pays, a indiqué, ce lundi à Rabat, le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani.

En réponse à une question centrale autour de “La politique gouvernementale pour promouvoir la condition des Marocains du monde”, posée dans le cadre de la séance mensuelle relative à la politique générale à la Chambre des représentants, El Othmani a souligné que l’intérêt que porte le gouvernement à cette question est axé sur la préservation de l’identité nationale des Marocains du monde et la protection de leur droit et leur intérêt dans leur pays d’accueil, outre la conservation des liens avec leur pays d’origine, ajoutant que cette stratégie nationale a été élaborée conformément à leurs aspirations et attentes, tout en prenant en considération les transformations socio-économiques et politiques des pays d’accueil.

Le gouvernement tend, dans le cadre de cette stratégie, à mettre en œuvre une série de programmes, d’initiatives et de mesures relatives essentiellement à la promotion de l’aspect éducatif, tout en développant des programmes dédiés à l’apprentissage de la langue arabe et de la culture marocaine, notant qu’environ 75.000 élèves d’origine marocaine et résidant à l’étranger bénéficient, chaque année, du programme d’enseignement de la langue arabe et de l’apprentissage de la culture marocaine, supervisé par 524 enseignants, cinq inspecteurs et un coordinateur éducatif.

Les programmes et initiatives menés par le gouvernement concernent, également, l’amélioration des services juridiques et administratifs offerts aux Marocains résidant à l’étranger (MRE) et la protection de leurs droits légitimes, en écoutant leurs doléances afin de les guider et les orienter et en les sensibilisant quant aux procédures juridiques et administratives en vigueur, a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement a, dans ce sens, fait observer que ces actions sont mises en œuvre à travers un processus de gestion et de traitement des services administratifs et des plaintes des Marocains du monde, ainsi qu’un mécanisme d’accompagnement juridique, le déploiement d’un guichet unique mobile en vue de rapprocher les services administratifs de la communauté marocaine et y faciliter l’accès, outre la mobilisation des différents départements concernés par les affaires des MRE.

Évoquant l’accompagnement et l’accueil des MRE au Maroc, dans le cadre de l’opération “Marhaba”, El Othmani a relevé qu’il s’agit d’une opération unique en son genre et d’un modèle à suivre au niveau mondial, puisqu’elle a atteint une grande maturité grâce à la coopération maroco-espagnole et la coordination entre les différents établissements et administrations des deux pays, ajoutant qu’environ 5,6 millions de passagers transitent chaque année, ce qui reflète les liens que gardent les Marocains du monde avec leur pays d’origine.

Il a également évoqué l’aspect économique de cette opération, tout en mettant l’accent sur la situation des transferts de fonds, ayant connu une croissance constante ces dernières années, avec un total de 65,9 MMDH en 2018, précisant que la même année, les Marocains du monde représentaient 46% des touristes, dont le nombre est estimé à 12,3 millions, soit une augmentation de 2,3% par rapport à 2017.

Par ailleurs, le Chef du gouvernement a souligné que la célébration de la Journée nationale des MRE, le 10 août de chaque année, constitue une occasion pour consolider leurs liens avec leur pays d’origine et favoriser le dialogue entre tous les Marocains du monde et les différents acteurs socio-économiques, dans la perspective de mettre en lumière leurs réalisations et contributions au développement économique et social du Royaume.

Concernant l’appui et l’accompagnement des investissements des Marocains du monde, El Othmani a souligné que l’exécutif veille à la mise en place des mécanismes nécessaires visant à motiver et accompagner les investissements des MRE dans leur pays d’origine, via une série de mesures pratiques portant essentiellement sur la création d’une cellule d’information et d’orientation au profit des Marocains du monde, qui a reçu jusqu’à octobre 2018, 180 bénéficiaires. De même, il a été procédé au lancement de l’initiative “Région 13” pour les MRE entrepreneurs et de la troisième édition de l’initiative économique des femmes du Sud, a-t-il ajouté.

A cette occasion, El Othmani a mis l’accent sur les programmes de soutien culturel et d’action sociale mis en œuvre au profit des Marocains dans le monde, ainsi que sur le développement du partenariat avec la société civile marocaine à l’étranger, en plus de l’accompagnement des associations des Marocains du monde dans les initiatives de développement commun.

S’agissant de la participation politique des MRE, il a noté que le gouvernement se penche sur le parachèvement d’une vision dans ce sens, conformément à une approche participative et consultative, basée sur l’approfondissement du débat entre les différents intervenants gouvernementaux, acteurs politiques et acteurs de la société civile des Marocains du monde, afin de parvenir à un consensus sur les diverses questions en la matière.

