Rabat : deux nouvelles nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni mercredi à Rabat, sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé deux propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique – département de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique-, le Conseil a approuvé la nomination de Benddaou Abdelaziz au poste de président de l’Université Ibn Zohr d’Agadir, a indiqué le ministre l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, lors d’un point de presse à l’issue de ce Conseil.

Au même département, le Conseil a approuvé la nomination de Kamat Abdellatif au poste de doyen de la Faculté des sciences juridiques, économique et sociales Ain Chok, relavant de l’université Hassan II de Casablanca, a ajouté M. Amzazi.