Rabat: des nominations à des fonctions supérieures

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, Bensalem Oudija a été nommé directeur de la législation au ministère de la Justice, alors que El Alaoui El Meziane Lalla Kenza a été nommée directrice des industries de l’Automobile, au sein du ministère de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique.

Au niveau du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Aicha El Haouzali, Saïd Loukman et Mohamed Ait Youssef ont été nommés directeurs des Agence urbaines, respectivement, de Skhirate-Témara, de Marrakech et de Guelmim Oued-Noun.

Pour sa part, Ahmed Haba a été nommé directeur du Centre régional des métiers de l’éducation et de la formation de la région de Béni Mellal- Khénifra.