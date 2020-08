Rabat: ce qui est prévu au prochain Conseil de gouvernement

Un conseil de gouvernement se tiendra jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Le conseil examinera un projet de loi modifiant et complétant la loi portant réforme du crédit populaire du Maroc, a indiqué lundi le département du chef du gouvernement dans un communiqué.

Le conseil examinera aussi trois projets de décret, précise le communiqué, ajoutant que le premier est relatif à la création de nouveaux cercles et caïdats, le deuxième détermine la composition et le fonctionnement du comité de pilotage des programmes de prévention des risques des catastrophes naturelles, alors que le troisième porte sur la composition et les modalités de fonctionnement de la commission interministérielle permanente chargée du suivi et de l’évaluation de la mise en oeuvre du caractère officiel de la langue amazighe.

Le conseil va aussi examiner des propositions de nominations à de hautes fonctions conformément à l’article 92 de la Constitution, selon la même source.

S.L. (avec MAP)