Rabat: Bourita s’entretient avec un haut responsable chinois

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a eu, ce vendredi à Rabat, des entretiens avec l’envoyé spécial de la Chine pour le Moyen-Orient, Zhai Jun.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette entrevue, M. Jun a indiqué que ses entretiens avec M. Bourita ont été « amicaux et fructueux », au cours desquels il a été question d’échanger les points de vue sur de nombreux sujets, notamment les relations bilatérales et le partenariat stratégique existant entre les deux pays, soulignant que le Maroc est un ami et un partenaire stratégique de la Chine.

Les discussions entre les deux parties ont également porté sur des questions internationales et régionales, a-t-il ajouté, affirmant qu’il existe une convergence de vues totale entre les deux pays, d’où l’importance de « maintenir un contact permanent avec le Maroc et de coordonner les positions concernant tous les développements sur la scène internationale ».

M.S. (avec MAP)