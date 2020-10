Quotient électoral: Driss Lachgar lance un appel au PJD

Le premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachgar, a indiqué que si le Parti de la justice et du développement continuait de s’opposer au principe du quotient électoral sur la base des électeurs inscrits et non pas sur la base des voix valides, « nous allons passer à l’étape du vote au Parlement ».

Dans un entretien avec la chaîne « Al Ghad », le dirigeant de l’USFP a appelé le PJD à revoir sa position et à s’aligner avec celle de 99% des partis.

Sinon, a-t-il poursuivi, nous allons passer à l’étape du vote et tout le monde sera obligé de se conformer au résultat du vote. « Nul doute que le PJD va alors s’abstenir de voter pour cette proposition, et Saadeddine El Othmani va se retrouver dans une position où il va devoir appliquer en tant que chef de gouvernement une loi que son parti a rejetée », a-t-il encore précisé.

Et d’expliquer: « Les partis sont tombés d’accord sur des centaines de dispositions relatives aux prochaines échéances électorales, mais il reste la question du quotient électoral ».

S.Z.