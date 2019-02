Qui sont les walis nommés par le roi Mohammed VI?

Un communiqué du Cabinet royal publié à l’issue du dernier Conseil des ministres, présidé par le roi Mohammed VI à Marrakech, fait état de la nomination, par le souverain de nouveaux walis et gouverneurs de l’Administration territoriale et centrale.

Ceux-ci prêteront prochainement serment, comme de coutume dans ce cas de figure, lors d’une audience royale.

Parmi les désignations, encore officieuses, il y en a une qui ne serait pas pour déplaire aux Bidaouis. Il s’agit de celle du Directeur général de la Caisse nationale de la sécurité sociale ( CNSS), Saïd Ahmidouch, pressenti à la tête de la région Casablanca-Settat. A rappeler que l’actuel wali de la région précitée et gouverneur de la Préfecture de Casablanca est Abdelkader Zahoud.

Les Casablancais comptent beaucoup sur la probable nomination de Said Ahmidouch afin qu’il remette de l’ordre dans cette ” écurie d’Augias”. Ceci, après les nombreuses critiques qu’essuie le maire PJDiste, Abdelaziz El Omari, concernant la mauvaise gestion et les dysfonctionnements avérés reprochés à l’actuel Conseil de la ville.

En ce qui concerne la région de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Mhidia qui occupe le poste depuis une année serait remplacé par Mohamed El Yaakoubi, actuel wali la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Ces rumeurs qui deviennent persistantes, seront bientôt officialisées.

L.A.