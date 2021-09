Le Haut-commissariat au Plan vient de publier, à l’occasion des triples élections législatives, régionales et communales, la cartographie des primo-votants au Maroc. En 2021, leur nombre atteint 3 millions d’individus, soit 11,9% de la population marocaine en âge de voter. Les primo-votants actifs occupés sont surtout présents dans le secteur de «l’agriculture, forêt et pêche», avec 49,8% de l’emploi de cette catégorie.

Le Haut-commissariat au Plan (HCP) vient de dévoiler les données de la population marocaine en âge de voter, relatives au paysage électoral de 2021. Dans cette catégorie, les primo-votants représentent 11,9% de la population concernée, ce qui représente plus de trois millions de personnes. L’analyse du HCP fait ressortir que la population, en âge de voter, s’élève à 25,226 millions, contre 23,211 millions en 2016, ce qui représente 69,5% de la population totale du pays, dont un peu plus de la moitié sont des femmes (50,7%).

Ces électeurs potentiels seraient en majorité des citadins, avec un effectif de 16,683 millions représentant 66,1% de l’ensemble de l’électorat de 2021. Selon les listes électorales arrêtées au 31 juillet 2021, le HCP compte 17,509 millions de personnes inscrites sur ces listes, soit un taux d’inscription de 69,4%. Ce taux est plus élevé en milieu rural (94,3%) qu’en milieu urbain (56,7%). Selon le genre, la part des hommes s’élève à 76,1% (9,455 millions), alors que les femmes représentent 62,9% (8,054 millions inscrites). Casablanca-Settat concentre près du cinquième (19,1%) des primo-votants, suivie par les régions de Marrakech-Safi (13,6%), Rabat-Salé-Kénitra (13,1%) et Fès-Meknès (12,2%).

En revanche, celles de Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Ed-Dahab enregistrent les proportions les plus faibles, respectivement de 1,3%, 1,1% et 0,5% de l’ensemble des primo-votants. Le HCP fait savoir, en outre, que près de neuf primo-votants sur 10, soit 88,9%, sont célibataires, 98,6% pour ce qui est des hommes et 79% pour les femmes. Alors que la proportion des mariés est de l’ordre de 10,8%, soit 20,3% pour les femmes et 1,4 % pour les hommes.

Selon le niveau d’instruction, un peu plus de la moitié des primo-votants (55,1%) ont le niveau secondaire (collégial avec 25,1% et qualifiant 30%), 24,5% ont le niveau supérieur, 16,2% ont le niveau primaire et 3,5% n’ont aucun niveau d’instruction.

Selon l’Enquête nationale sur l’emploi, au deuxième trimestre 2021, on compterait, parmi les primo-votants, près de 51,6% d’élèves ou étudiants, 18,9% d’actifs occupés et 18,4% de femmes au foyer. L’analyse fait ressortir, également, que près de trois primo-votants sur dix (29%) au niveau national ne travaillent pas, ne vont pas à l’école et ne suivent aucune formation. Près de 72% d’entre eux sont des filles, dont 81% en milieu rural. Le taux d’emploi des primo-votants, quant à lui, est de 18,9% (29,4% parmi les hommes contre 8,3% parmi les femmes). Ce taux est plus élevé en milieu rural (31,7%) qu’en milieu urbain (11,2%). À l’échelle nationale, les primo-votants actifs occupés sont davantage présents dans le secteur de «l’agriculture, forêt et pêche» avec une part de 49,8%. Le secteur des «services» vient en deuxième position, avec 29,3%, suivi de l’industrie et artisanat (10,9%) et des BTP (10,1%).

Mehdi Idrissi