Qui est Rita El Kadiri, désignée par le roi Mohammed VI dans la Commission Benmoussa

Rita El Kadiri, que le roi Mohammed VI a désignée membre de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement, est directrice Générale de la Fondation “ZAKOURA” pour l’éducation et l’innovation sociale.

Âgée de 36 ans et native de Casablanca, Mme El Kadiri a poursuivi ses études supérieures à l’université de Texas à Austin en Business avec une spécialisation en économie et finance et à l’Université de Harvard, sanctionnées par l’obtention du diplôme de master spécialisé en International Education Policy (2012).

Elle a occupé le poste de consultante au département éducation de la région MENA au sein de la Banque Mondiale à Washington, avant de rejoindre l’équipe “Injaz Maroc” en qualité de directrice des programmes.

Actuellement, elle est directrice générale développement et partenariats à la Fondation “ZAKOURA” à Casablanca.

Rita El Kadiri est ancienne présidente de l’association “Youth for Human Rights International Morocco Charter”, basée à Casablanca et ancienne trésorière de l’Association Marocaine des Villes Jumelées Internationales.

