Qui est Mounir Bensalah, nommé Secrétaire général du CNDH

Mounir Bensalah, nommé par le roi Mohammed VI Secrétaire général du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), est un ingénieur lauréat de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs à Rabat en 2002.

Âgé de 40 ans, Bensalah a une expérience professionnelle de plus de 17 ans dans le management et la direction des projets structurants et d’unités opérationnelles auprès de plusieurs groupes industriels marocains et de multinationales.

Il a été membre actif au sein de nombreux groupes de travail, de plaidoyer et de mobilisation dans les questions des droits de l’Homme et des libertés, tant au Maroc qu’au niveau régional et international. Bensalah a également été blogueur et s’était fait remarquer comme militant du Mouvement du 20 février.

En 2005, Bensalah a co-présidé le congrès de l’Association des Ingénieurs de l’Ecole Mohammadia des Ingénieurs. De 2006 à 2018, il a assuré plusieurs postes de responsabilités au sein de l’Organisation marocaine des droits humains. En 2013, il a créé l’association “Mouvement Anfass démocratique” dont il a assuré la présidence jusqu’à 2018. il a été membre de la Commission régionale des droits de l’Homme de Casablanca-Settat de 2011 à 2018.

Bensalah est auteur de plusieurs articles et études. En 2012, il a signé le livre “Réseaux sociaux et révolutions arabes ?” et en 2019 le livre “Railway Information Modeling RIM – The Track to Rail Modernization”. Il est marié et père d’une fille.

