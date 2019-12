Qui est Khalid Machchate, plus jeune membre de la Commission Benmoussa

Khalid Machchate, que le roi Mohammed VI a désigné, jeudi, membre de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement, est un expert en transformation digitale, gestion d’innovation en entreprise, en technologies disruptives et en Smart Cities.

Machchate, 26 ans, est un entrepreneur, lauréat de l’ École nationale supérieure d’informatique et d’analyse des systèmes (ENSIAS) en tant qu’ingénieur en systèmes embarqués & mobiles.

Acteur du changement au Maroc et créateur de Let’s Study, Khalid Machchate est également consultant stratégique et formateur certifié en leadership par l’entrepreneuriat social.

Il est conférencier international et président directeur général-fondateur de 3 entreprises technologiques : SOS Santé dans le secteur de la santé, Skillearn dans le domaine de l’éducation et de la formation et K&W Technologies International qui opère dans l’intégration de la transformation numérique et des technologies de rupture dans la stratégie et la mise en œuvre de l’entreprise et du gouvernement.