Quel rôle a joué Ramid dans le procès Bouachrine?

Selon le quotidien Al-Ahdat Al Maghribia, Mustapha Ramid ministre d’Etat chargé des Droits de l’Homme, a réfuté s’être impliqué dans le dossier du journaliste Taoufiq Bouachrine. Il a avancé que contrairement à ce qu’ont rapporté certains journaux électroniques, il n’avait influencé aucun témoin.

Ramid a expliqué en outre qu’il n’était jamais intervenu dans l’affaire Taoufiq Bouachrine depuis qu’elle a été placée au contentieux, car cela ne figurait pas dans la liste de ses prérogatives ni de ses compétences. Certains médias avaient rapporté que Ramid s’était entretenu à plusieurs reprises avec des témoins de cette affaire. Des entrevues qui auraient été plus soutenues juste avant les dernières audiences et le verdict qui a condamné Taoufiq Bouachrine à 12 ans d’emprisonnement ainsi qu’au dédommagement d’un certain nombre de victimes.

Bouachrine avait été reconnu coupable pour traite d’êtres humains, attentat à la pudeur avec violence et viol et tentative de viol, délits de harcèlement sexuel, recrutement d’individus en vue de la prostitution ainsi qu’à l’usage de moyens qui permettent de photographier, de filmer ou d’enregistrer ces actes, entre autres.

M.J.K.