Que prépare donc le PJD contre la Cour des comptes?

Le parti islamiste a une dent contre la Cour des comptes et il ne s’en cache pas. Les rapports de la juridiction financière marocaine, dirigée par Driss Jettou, sont accusés de partialité et d’arbitraire par le parti de la Lampe.

Pour les dirigeants PJDistes, la Cour des comptes adopte la politique des deux poids, deux mesures. Et ce, en mettant les réussites sur le compte de l’Etat et les échecs sur le dos du gouvernement dirigé par le parti islamiste.

Voilà pourquoi le PJD prépare sa riposte et, selon un dirigeant de parti politique, les islamistes se dirigent vers “une guerre juridique froide” contre la Cour des comptes.

Ainsi, d’après l’hebdomadaire Al Ousboue Assahafi, certains ténors PJDistes demandent l’élargissement des prérogatives de l’Inspection générales des Finances afin qu’elle ait un rôle semblable, voire égal, à celui dont jouit l’instance juridique de Jettou.

La même source révèle que les “frères” de Driss El Azami El Idrissi, chef du groupe parlementaire du PJD, ont présenté un projet de loi dans ce sens sous l’Hémicycle, la semaine dernière. Pour eux, l’Inspection générale des Finances, en sus de son rôle d’inspecter, doit “avoir un droit de regard et d’évaluation sur les politiques et les programmes publics”.

Ce rôle étant exclusivement dévolu à la Cour des comptes, le projet de loi PJDiste, présenté au Parlement, signifie-t-il une prochaine “condamnation par contumace” de la puissante juridiction financière? En tout cas, c’est ce que se demandent certains observateurs avertis.

Larbi Alaoui