Ce qu’a dit Benkirane au sujet d’El Othmani

Concernant la crise entre le PPS et le PJD, Benkirane a expliqué que c’était un “malentendu” et que le gouvernement allait dépasser tout cela.

Quant au secrétaire général actuel du Parti de la Justice et du Développement, il a opté en cette ouverture du Conseil national (Parlement du PJD) pour botter en touche, ignorant ainsi ces déclarations et préférant plutôt, s’en prendre à Noureddine Ayouch, adepte opiniâtre de l’enseignement de la darija, autre sujet brûlant de l’actualité politique du moment. El Othmani a préféré esquiver la question qui fâche sur Benkirane.