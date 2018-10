Prix du carburant: que va faire le gouvernement El Othmani?

Si l’approbation du PLF 2019 est un fait, cela n’a pas empêché un débat pour le moins ardent quant à une éventuelle réduction des prix du pétrole à la pompe. Entre les marges de l’Etat appelées à s’amenuiser et celles plus spéculatives des opérateurs du secteur, les tractations ont porté sur ce vieux contentieux dont ce n’est pas demain la veille qu’il risque d’être résolu.

Mais ces prévisions, a-t-il souligné, sont tributaires des prix de pétrole et du gaz et autres contraintes sociales. Au regard des fluctuations des prix du pétrole (augmentation de 40% par rapport à la même période, l’an passé), il est à prévoir quelques impacts qui forcément affecteront l’équilibre financier du budget de l’Etat. Cela ne prête guère à l’optimisme.