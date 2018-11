Première réaction du Maroc après la proposition tunisienne

La Tunisie veut rapprocher Rabat et Alger. C’est à travers son ministre des Affaires étrangères tunisien, Khemaies Jhinaoui, que le pays du Jasmin s’est proposé d’offrir sa médiation entre le Maroc et l’Algérie. Le chef de la diplomatie tunisienne a ainsi déclaré que son pays “poursuivait ses efforts avec les frères algériens et marocains pour mettre fin au conflit entre les deux pays”.

Répondant ce jeudi à une question à ce sujet à l’issue de la réunion hebdomadaire de l’Exécutif, le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, a considéré que le dialogue avec l’Algérie à travers un cadre régional ou via des intermédiaires “n’a pas donné de bons résultats”.

Et d’ajouter que le Royaume a exprimé son regret quant à la réaction de l’Algérie à l’endroit de l’initiative royale, précisant que le Maroc “n’a pas fermé la porte”. “Nous sommes ouverts et optimistes quant à l’avenir des relations entre les deux pays”, a-t-il déclaré.

Rappelons que dans un entretien accordé à Sabah News, le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a évoqué la proposition d’une réunion “à huis-clos des ministres des affaires étrangères de l’Union du Maghreb arabe”.

“La Tunisie poursuit ses efforts diplomatiques avec les frères du Maghreb dans l’objectif de relancer de l’Union du Maghreb arabe… Les cinq ministres maghrébins des Affaires étrangères sont invités pour une réunion à huis clos et des dates ont été proposées”, a précisé le ministre tunisien qui dit vouloir en finir avec les divergences entre les pays de la région, notamment entre le Maroc et l’Algérie.

Pour rappel, le Royaume a récemment réitéré sa demande à l’Algérie de faire connaître sa position officielle quant à l’appel du roi Mohammed VI à un dialogue entre les deux pays.

