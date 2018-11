Première réaction de l’Algérie après l’appel du roi Mohammed VI

L’initiative du roi Mohammed VI d’ouvrir un dialogue franc et direct avec l’Algérie est au centre des débats. Il aura fallu attendre tout de même quatre jours pour avoir la première réaction d’Alger… par voie de presse.

Et c’est le site TSA (Tout sur l’Algérie) qui rapporte l’information. Selon le média qui cite une “source autorisée algérienne”, l’appel lancé par le Souverain lors du dernier discours de la Marche verte est “un non-événement”.

Une réaction qui n’étonne pas bon nombre d’observateurs. La presse algérienne ne manquant pas l’occasion de remettre en question toute bonne initiative émanant du Royaume en vue du rapprochement des deux pays.

Pour sa part, la communauté internationale n’a pas manqué de saluer l’initiative royale. Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, “a toujours été favorable à un dialogue renforcé entre le Maroc et l’Algérie”, a affirmé mercredi dernier à New York son porte-parole, Stéphane Dujarric, et ce en réaction à l’appel du roi Mohammed VI.

Le Qatar a salué, à son tour, l’appel du Souverain. Dans un communiqué publié mercredi 7 novembre, le ministère qatari des Affaires étrangères a salué cette décision, qui peut être “le début d’un dialogue constructif et fructueux”. Le Qatar considère “l’ouverture des voies de dialogue entre les deux pays frères” comme la fin du conflit, soulignant la confiance de Doha dans la sagesse des deux dirigeants et leur volonté à résoudre les différends de longue date et à défendre les intérêts de leurs peuples.

L’Union européenne (UE) a également salué, vendredi, l’initiative du roi Mohammed VI. Dans une déclaration de l’une de ses porte-paroles, l’UE affirme avoir «suivi avec intérêt» le discours du Souverain et son initiative de créer un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation, afin de dépasser les différends conjoncturels entravant le développement des relations entre le Maroc et l’Algérie.

«Toute initiative constructive susceptible de contribuer à la bonne coopération dans la région du Maghreb est la bienvenue », a souligné la porte-parole dans sa déclaration à l’agence MAP.

La France a aussi réagi à la proposition royale. “La France a toujours appelé de ses voeux le renforcement des liens entre le Maroc et l’Algérie, qui sont des partenaires majeurs auxquels nous unissent des liens d’une densité exceptionnelle”, a déclaré la porte-parole du Quai d’Orsay, Agnès von der Mühll, dans un communiqué rendu public. Elle a donc pris “connaissance avec un grand intérêt de la proposition faite par le Roi du Maroc d’un dialogue renouvelé avec l’Algérie”, a-t-elle indiqué.

Rappelons que le roi Mohammed VI a souligné, mardi dernier, la disposition du Maroc au dialogue direct et franc avec l’Algérie et proposé la création d’un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation, afin de dépasser les différends conjoncturels entravant le développement des relations bilatérales.

Dans son discours à la Nation, le roi Mohammed VI avait souligné: “C’est, donc, en toute clarté et en toute responsabilité que Je déclare aujourd’hui la disposition du Maroc au dialogue direct et franc avec l’Algérie sœur, afin que soient dépassés les différends conjoncturels et objectifs qui entravent le développement de nos relations”.

Le Souverain a également souligné, dans ce discours, “la collaboration sincère” du Maroc avec le Secrétaire général des Nations-Unies”, et le soutien apporté par le Royaume aux efforts de son Envoyé personnel pour le Sahara “pour poser les jalons d’un processus politique sérieux et crédible”.

S.L.