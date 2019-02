Première interview d’El Othmani en Français (VIDEO)

C’est un Chef du gouvernement serein et plus spontané qu’à son habitude, que nous avons rencontré à Rabat. Saadeddine El Othmani a bien voulu accepter de répondre aux questions de Le Site info dans sa résidence officielle.

Avant de commencer le tournage en langue arabe, nous avons demandé avec ironie au Chef de gouvernement s’il ne regrettait pas son ancienne vie. “Jamais. Bien sûr que non. C’est un honneur et une chance de servir son pays”, a insisté El Othmani. Très souriant, mais toujours méfiant à l’égard de la presse, le Chef de gouvernement a joué le jeu et nous a même accordé un entretien en français après une longue interview en arabe.

L’objectif de cet entretien était avant tout de passer le “test du français” à El Othmani, car il n’avait auparavant jamais accepté de se prêter au jeu avec un média marocain. Son bilan, l’heure GMT, les tensions au PJD, le rôle de son épouse, ses rapports avec Benkirane, ses objectifs pour 2019…El Othmani dit tout…ou presque.

par Hicham Bennani