Pr Mohamed El Ghali: les vraies raisons de la guerre en Ukraine (VIDEO)

Pour Pr Mohamed El Ghali, directeur du Laboratoire de recherches juridiques et d’analyse des politiques, l’invasion russe en Ukraine n’est pas un conflit ordinaire, mais une guerre géopolitique, vu ses réels objectifs et ses visées.

L’universitaire et politologue a ainsi déclaré à Le Site info que cette guerre ne constitue pas pour la Russie une affirmation identitaire de soi devant l’Ukraine ou que celle-ci essaie, encore une fois, d’affirmer qu’elle est pour bon indépendante de l’ex-bloc soviétique. Mais cette guerre est pour la Russie l’occasion de confirmer sa situation stratégique et son influence et son ascendant.

Et de poursuivre que la présence russe en Afrique, pendant ces dernières années, n’est pas « innocente », surtout en ce qui concerne les milices Wagner. D’un autre côté, certaines informations précisent que si l’Europe et les Etats-Unis cherchent de nouvelles sources énergétiques au lieu et place du gaz russe, la Russie ne pourrait accepter cela, sachant que plusieurs études affirment qu’une dépendance moindre vis-à-vis de Moscou peut venir de l’exploitation du gaz naturel.

Et le déclenchement de l’invasion russe en Ukraine résulte de l’une ou de l’autre hypothèse précitée, a expliqué Pr El Ghali. Sans oublier, a-t-il expliqué, que les Etats-Unis et leurs alliés ont commencé à inonder le marché mondial de pétrole et de gaz afin d’en influencer les prix. Ceci, car plus les prix augmentent et plus la Russie en sort plus puissante, selon le directeur du Laboratoire de recherches juridiques et d’analyse des politiques.

A.A.