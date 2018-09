PPS Vs PJD: Benabdallah menace de se retirer du gouvernement

Le secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS) a brandi la menace de se retirer du gouvernement à cause de ce qu’il qualifie «d’échange absurde» sur fond d’une situation de tension que traverse le pays.

Dans son discours d’ouverture de l’université d’été pour la jeunesse socialiste, Benabdallah a évoqué l’échange d’accusations entre le parti du rassemblement des indépendants (RNI) et le parti Justice et développement (PJD), suite aux déclarations du ministre de la Jeunesse et des Sports Rachid Talbi Alami, sans pour autant nommer les partis.

«Nous allons prendre contact à partir de ce vendredi avec le PJD et un certain nombre d’intervenants, afin de savoir si notre participation au gouvernement aura ou non un effet réel sur le processus de réforme. A la lumière de la réponse, nous déciderons quant à notre avenir au gouvernement», a-t-il souligné.

Et d’ajouter: «Au moment où l’on nous donne cette image de réforme, on nous sort cette autre image d’échanges absurdes. C’est de la folie». Le chef du PPS a par ailleurs critiqué le gouvernement qui, au lieu de perdre autant d’énergie dans des futilités, devrait plutôt “apporter des solutions concrètes aux problèmes que connait le pays actuellement”.

Le PJD entre le marteau du RNI et l’enclume du PPS

Rappelons qu’à peine quelques semaines après le conflit qui s’est déclenché entre le PJD et le PPS autour de la suppression par El Othmani du secrétariat d’Etat chargé de l’Eau auprès du ministre de l’Equipent, du Transport et de la Logistique qu’occupait Charafat Afilal, le parti du chef de gouvernement s’est retrouvé engouffré dans un autre conflit, cette fois-ci face au parti du RNI.

En cause dans cette nouvelle confrontation au sein du même gouvernement, les déclarations du ministre de la Jeunesse et des Sports Rachid Talbi Alami. Le ministre Rniste a déclaré, il y a quelques jours, que l’économie turque va mal à cause de la politique d’Erdogan d’isoler le pays de son environnement. Et de poursuivre que «c’est le modèle même que certains sont en train de promouvoir au Maroc», faisant référence au PJD marocain.

En réaction à ces déclarations, le secrétariat général du PJD a demandé le licenciement du ministre. La réponse du RNI ne s’est pas faite attendre. En effet, le chef du parti, Aziz Akhannouch, a déclaré que son parti va riposter à toutes les attaques du PJD.

“Nous considérons comme inconcevable l’acte du bureau politique du PJD, parti à la tête de la coalition gouvernementale, qui est allé jusqu’à se fendre d’un communiqué de presse pour attaquer publiquement un membre du bureau politique du RNI”, a-t-il insisté.

Et d’ajouter: “nous sommes scandalisés parce que, au moment où nous considérons que le pays doit faire face à ses défis, que nous sommes tous appelés à répondre aux Appels Royaux portés par deux discours fondateurs qui nous ont tous mis devant nos responsabilités; Voilà où certaines personnes veulent situer le débat !”.

Hassan Manyani