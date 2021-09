PPS: Nabil Benabdallah lance un message aux Marocains (VIDEO)

À quelques heures du clap de fin de la campagne électorale, le secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme a tenu a laisser un ultime message aux citoyens.

Dans un enregistrement vidéo, Mohamed Nabil Benabdallah a d’abord vivement remercié les Marocaines et les Marocains qui ont chaleureusement accueilli les candidats du parti du Livre, aux quatre coins du Royaume , pendant la campagne électorale.

Lesquels candidats, femmes et hommes, a-t-il précisé, constituent le nec plus ultra, que pouvait présenter le parti. Cadres, d’acteurs associatifs et militants, entre autres compétences avérées, susceptibles de concrétiser le programme électoral du PPS. Et également d’apporter le changement tant souhaité, afin d’aller de l’avant dans l’essor économico-social du pays.

Pour ce faire, Benabdallah lance un appel aux citoyens d’aller aux urnes et les incite à voter massivement. De préférence, a-t-il souligné, pour le parti du Livre « qui ne promet sans doute pas le ‘parfait’, mais le « meilleur ».

L.A.