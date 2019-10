PPS: les ministres gardent leurs postes, pour l’instant

Il est fort probable que les ministres PPSistes gardent encore leurs portefeuilles au sein du gouvernement El Othmani. Et, en dépit de la déclaration du Bureau politique du parti du Livre, annonçant le retrait du parti de l’Exécutif. Décision qui sera débattue lors de la réunion extraordinaire du Comité central, prévue aujourd’hui à Rabat.

Selon le quotidien Al Massae de ce vendredi, la position exprimée par le PPS concernant l’action politique de l’Exécutif affaiblit davantage ce dernier. Et Saâeddine El Othmani, d’après la même source, a proposé aux camarades de Nabil Benabdellah le portefeuille de la Jeunesse et des sports, question de faire changer d’avis aux alliés, jusqu’à présent, du PJD. En contrepartie, le PPS devrait dire adieu au département de la Santé et à celui de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville.

La proposition du chef de gouvernement a été transmise à la direction du PPS mais des vois de ténors du parti ne la jugent pas comme importante dans les circonstances actuelles qui appellent à la réduction du nombre de postes ministériels au sein du prochain gouvernement.

C’est la même constatation faite par Karim Taj, précise le journal. Pour le membre du bureau politique, il ne viendrait pas à l’esprit de penser à un quelconque portefeuille alors que l’on sait pertinemment que le remaniement prévoit la réduction du nombre des ministres. Et Taj d’ajouter que cette question des portefeuilles n’avait même pas été évoquée lors de le réunion du BP, mardi dernier. La décision de quitter le gouvernement trouve sa source ailleurs, dans la capacité de l’Exécutif à mener des réformes proposées par le PPS. Et la même source écrit que le membre du BP du PPS a affirmé que son parti aurait continuer à faire partie du gouvernement et aurait accepté même un “demi-portefeuille” si les propositions réformatrices du parti avaient été prises en considération.

Larbi Alaoui