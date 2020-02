PPS: les camarades de Benabdallah mobilisés contre le “complot du siècle”

Le Bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) a réitéré son refus catégorique du prétendu “deal du siècle”. Un accord funeste, un vrai hold-up, au profit de l’entité sioniste et rejetant sciemment les principes internationaux légitimes et les lois internationales prônant la paix régionale et mondiale.

Dans un communiqué, dont Le Site Info détient copie, le parti des camarades de Mohamed Nabil Benabdallah lance un appel à tous ses militantes et militants, à ses sympathisants ainsi qu’à tous les citoyens. Et ce, en vue de leur participation massive à “la manifestation du refus du deal-complot” qui sera organisée dimanche matin prochain, 9 février courant, à Rabat.

Cette manifestation populaire, souligne le communiqué du BP du parti du Livre, a pour objectif d’exprimer “la solidarité avec le peuple palestinien qui ne cesse de lutter en vue de recouvrer ses droits légitimes, historiques et intangibles”.

La marche de Rabat, dimanche prochain, sera également l’occasion de réitérer le soutien au peuple palestinien de son droit à un Etat indépendant et souverain, dont la capitale est Al-Qods Acharif, conformément à la légitimité internationale et aux principes d’un règlement juste et équitable de la cause palestinienne.

Larbi Alaoui (avec Mohamed Fernane)