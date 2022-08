Pourquoi Hamid Chabat s’est absenté de la 1ère réunion de la Coalition pour la démocratie

Une source de la Coalition pour la démocratie a révélé que l’absence de Hamid Chabat, l’homme fort de cette nouvelle formation, se présentant comme une « structure civile », plutôt qu’un nouveau parti politique, à la première réunion, à Rabat, est due au fait qu’il se trouve en vacances.

L’ex-secrétaire général de l’Istiqlal, qui a transhumé au FFD, avant d’en être viré, est considéré comme la cheville ouvrière de la Coalition pour la démocratie, même s’il n’en est pas le patron. Et l’on rappelle ses démêlés avec le SG du FFD, Mustapha Benali qui avait décidé de mettre fin au poste de Chabat de SG régional de la Région Fès-Meknès, pour cause « d’absence de rigueur et son dessein de vouloir répéter son expérience (ndlr, au sein du FFD) avec le Parti de l’Istiqlal ».

A noter que le Congrès constitutif de la Coalition pour la démocratie, ayant élu Me Zouhairi Askour comme président, a eu lieu le dimanche 12 juin dernier, à Casablanca, sous le slogan: « Pour l’ancrage d’une démocratie participative, à l’horizon d’un nouvel accord social ».

Et selon un communiqué de cette nouvelle formation, son Bureau exécutif a élu les commissions organisationnelles permanentes, comme avait été décidée l’élection des responsables de ces dernières. De même que ledit communiqué avait appelé tous les responsables régionaux de la Coalition pour la démocratie à la constitution rapide de commissions préparatoires à l’horizon de l’organisation des Congrès régionaux, conformément à ce que stipule le règlement intérieur.

L.A.