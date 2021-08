Pour Ouahbi, les bilans des gouvernements PJDistes sont « catastrophiques »

Le secrétaire général du Pari Authenticité et Modernité (PAM) considère que les bilans politiques des gouvernements PJDIstes de Abdellilah Benkirane et de Saâeddine El Othmani sont « catastrophiques », tous secteurs confondus.

Me Abdellatif Ouahbi a également précisé que la pandémie de la covid-19 a contribué à l’augmentation de différents dysfonctionnements constatés, concernant l’économie nationale, et dont les gouvernements précités assument l’entière responsabilité et ont montré leur incapacité à y remédier.

Ces propos accusateurs du patron du parti du Tracteur ont été émis lors du point de presse, tenu lundi 9 août, dans le but de présenter le programme électoral PAMiste des prochaines échéances électorales. A cette occasion, Me Ouahbi a rappelé que la Constitution 2011 a octroyé davantage de démocratie à la scène politique marocaine.

Comme cette Constitution a changé le titre de Premier ministre par celui de chef de gouvernement. Sachant que celui-ci, choisi au sein du parti politique arrivé en tête des élections de la Chambre des représentants, s’est vu octroyer des pouvoirs relativement renforcés, a poursuivi le SG du PAM. Et d’ajouter que tout cela signifie que les responsabilités politiques, économiques et sociales incombent au programme gouvernemental, adopté par le Parlement marocain.

A ce dernier propos, Me Ouahbi a davantage enfoncé le clou en déclarant que « tout le monde sait que les gouvernements Benkirane et El Othmani avaient pour prérogatives des réformes politiques au Maroc dans le cadre du modèle de développement. Au lieu de cela, nous nous sommes embourbés dans une politique sectorielle dénuée de toute vision à même de lui permettre une union lui garantissant une efficacité réelle ».

De même, a encore précisé le SG du parti du Tracteur que « tout le monde est au courant que les gouvernements d’après 2011 se sont contentés de décider certaines réformes imposées par le mondialisation, sans tenir compte des spécificités et des contraintes de l’économie marocaine. Par conséquent, a réitéré Me Abdellatif Ouahbi les résultats et bilans de la politique des gouvernements Benkirane-El Othmani sont désastreux dans tous les secteurs, particulièrement en ce qui concerne les dysfonctionnements économiques que la pandémie a accentué et mis à nu et dont les gouvernements précités ont démontré leur inaptitude à leur trouver les résolutions idoines.

Larbi Alaoui