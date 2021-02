Pour Chabat, les gouvernements PJDistes sont « plus dangereux que le coronavirus »

« Hamid Chabat, le retour! ». Tel est le titre que l’on peut donner à cette nouvelle sortie de l’ancien patron de la Balance, quelques semaines après son retour au bercail et sous l’Hémicycle.

Deux années à l’étranger, entre le pays d’Angela Merkel et de Recep Tayyib Erdogan, et voilà que l’ancien maire de Fès a déjà affûté ses armes politico-électorales et désigné l’adversaire à bouter de la scène politique du pays.

Ainsi, pour Hamid Chabat, tous les maux du pays viennent du parti de la Lampe: « Les gouvernements Benkirane et El Othmani sont plus dangereux que le coronavirus », a-t-il avancé à l’émission web « Niqach fi siassa » (Débat en politique » du site « Hespress ».

Et d’enfoncer le clou islamiste en expliquant que le coronavirus s’est attaqué au Maroc en 2012, avec l’avènement du Parti de la Justice et du Développement au sein de l’Exécutif. « Ils ont créé un milieu de pression sanguine. Dix années d’augmentations! Augmentations des prix, augmentation de l’heure légale. La pauvreté et la famine ont pris de l’ampleur pendant l’ère des gouvernements PJDistes. En sus d’acteurs de défense de droits de l’Homme et de journalistes traînés en justice. Ces gouvernements n’ont rien rapporté de bien au peuple marocain qui a très bien reçu le vrai message. Celui-ci est synonyme de fiasco cuisant des gouvernements du PJD », a-t-il asséné dans un long réquisitoire.

L’invité de « Niqach fi siassa » a expliqué ce « fiasco cuisant » par le fait que la Primature n’a pas su profiter des compétences du parti de la Balance. Et d’arguer que l’Istiqlal a l’expérience idoine, aussi bien au sein de l’Exécutif qu’à celui de l’opposition. Et quand le parti de Allal Fassi s’est désisté, le gouvernement a subi cet échec.

Par ailleurs, à une question se rapportant aux chances de l’Istiqlal de détenir la première position lors des prochaines échéances électorales 2021, Hamid Chabat est affirmatif là-dessus. L’ancien SG du parti de la Balance et ex-maire de la capitale sprituelle a ainsi rappelé « les réalisations » de son parti, lors de la période 2007-2011. Lesquelles réalisations ont été concrétisées à 85% du programme gouvernemental promis aux Marocains, selon lui. De même que Chabat a déclaré qu’il croit dur comme fer que le PJD n’a aucune chance de conduire le prochain Exécutif.

L.N.