Pour Assid, le PJD est plus préoccupé par les élections que par la cause palestinienne

Ahmed Assid pense que ce qui intéresse davantage les islamistes du Maroc , ce n’est ni la cause palestinienne, ni Ismaël Haniyeh, mais les prochaines échéances électorales. Ils craignent aussi de rester dans la situation qui est la leur actuellement et qui risque de perdurer pendant la période des élections.

L’intellectuel marocain et fervent militant amazigh, via une publication sur sa page officielle Facebook, vendredi dernier, soutient: « Ce que nous constatons avec la visite du chef du Bureau exécutif du Hamas au Maroc n’est qu’un vil prétexte d’exploiter une cause humaine, celle du peuple palestinien. Il s’agit là d’une exploitation honteuse, indigne et amorale car même si le parti islamiste parvient à remporter la victoire électorale, il ne parviendra pas à libérer la Palestine qui restera sous l’occupation jusqu’à une date indéterminée ».

Et de poursuivre: « D’autre part, nous ne nous souvenons pas que ceux qui ont voté pour le parti de la Lampe aient donné leurs voix à ce dernier pour défendre la cause palestinienne. S’ils l’ont fait, c’est à cause de promesses du PJD concernant la politique intérieure du pays, Parmi ces promesses, la lutte contre la corruption, la précarité et la pauvreté. Et également afin d’augmenter les chances des citoyens sur le marché de l’emploi, de réduire les inégalités sociales et de lutter contre le clientélisme et le népotisme. Toutes ces promesses sont restées lettre morte avec l’arrivée des « frères » au pouvoir, lors des deux derniers gouvernements ».

Et Assid d’enfoncer encore le clou avec cette question: « Suffit-il donc d’exploiter la cause palestinienne pour parvenir au succès électoral après cet échec gouvernemental? ». En revanche, l’écrivain et intellectuel marocain a souligné qu’il fallait plutôt, avec Ismaël Haniyeh, évoquer la première cause nationale, celle du Sahara marocain et celle de l’intégrité territoriale nationale, à l’occasion de la visite « bénie » que le chef du Bureau exécutif du Hamas a effectué dans notre pays.

De même qu’Ahmed Assid a tenu à souligner que le soutien spécial que le Mouvement palestinien des frères octroie aux séparatistes du polisario est connu de tous. Et Haniyeh, avant d’évoquer les sentiments des Marocains vis-à-vis de la Palestine, aurait mieux fait de savoir également que leurs sentiments sont froissés par l’absence de neutralité et d’impartialité de la direction du Hamas, concernant le conflit algéro-marocain à cause du conflit préfabriqué autour du Sahara marocain.

Larbi Alaoui