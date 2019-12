Portrait. Rachid Benzine, désigné par le roi Mohammed VI “membre de la Commission Spéciale”

Rachid Benzine, que le roi Mohammed VI a désigné jeudi membre de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement, est Professeur à l’Université Catholique de Louvain et à la Faculté de théologie protestante de Paris.

Né en 1971 à Kénitra, Rachid Benzine est islamologue. Arrivé en France à l’âge de sept ans, il devient plus tard champion de France de kickboxing en 1996. Il s’oriente ensuite vers des études d’Histoire et d’islamologie.

Il a enseigné à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, dans le cadre du Master Religions et société, et a été chercheur associé à l’observatoire du religieux. Il a également donné des cours à la faculté catholique de Louvain-La-Neuve, et à la faculté de théologie protestante de Paris.

Rachid Benzine est notamment codirecteur de la collection Islam des lumières aux éditions Albin Michel. Écrivain prolixe, il s’attache à penser un islam en phase avec notre temps et s’investit également dans le dialogue islamo-chrétien.

Il a été décoré par le roi Mohammed VI en août 2016 du Ouissam Al Moukafâa Al Wataniya.

FI