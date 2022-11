Politique fiscale : Le gouvernement veut encourager l’investissement

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gouvernement s’emploie à instaurer une équité fiscale pour encourager l’investissement, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Répondant aux questions des journalistes lors d’un point de presse tenu au terme du Conseil de gouvernement, Baitas a souligné que les mécanismes de la politique fiscale, adoptés pendant un certain temps, pour stimuler l’investissement, « n’ont pas atteint les résultats escomptés », précisant que l’investissement a, aujourd’hui, besoin de la « justice fiscale et du respect de la loi-cadre et des résultats et recommandations des assises nationales sur la fiscalité ».

Par ailleurs, il a noté que le gouvernement interviendra, par le biais de la loi-cadre sur l’investissement, chaque fois qu’il le jugera nécessaire pour soutenir l’investissement dans toutes les régions, et l’orienter vers l’exportation et l’emploi en adoptant une politique de soutien inscrite dans ladite loi-cadre.

En outre, le responsable a rapporté que l’absence de la loi-cadre sur l’investissement « nous a conduit à utiliser d’autres moyens, aboutissant à des résultats sans efficacité. C’est le travail essentiel et fondamentale effectué par le gouvernement ».

La baisse du taux de chômage, évoquée dans le rapport du Haut-commissariat au plan, est le résultat d’une politique menée par le gouvernement, en orientant le soutien direct vers un certain nombre de secteurs qui pourraient jouer pleinement leur rôle, en favorisant le développement et en créant des emplois, ainsi que le résultat du règlement des arriérés de la taxe sur la valeur ajoutée au profit des entreprises, a conclu M. Baitas.