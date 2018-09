Le polisario prend une nouvelle gifle à l’ONU

Le Paraguay “soutient entièrement l’intégrité territoriale du Maroc”, a affirmé, jeudi au siège de l’ONU à New York, le ministre paraguayen des Affaires étrangères, Luis Alberto Castiglioni.

“Le Paraguay soutient le Maroc et il continuera toujours à le soutenir”, a assuré Castiglioni dans une déclaration à la presse, à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, en marge de la 73ème session de l’Assemblée Générale des Nations-Unies.

“Nous sommes très contents que les relations entre le Paraguay et le Maroc sont à leurs meilleurs niveaux aujourd’hui et nous travaillons actuellement à les rendre encore meilleures”, a dit le chef de la diplomatie paraguayenne.

Il a également indiqué avoir accepté l’invitation de Bourita à effectuer une visite officielle au Maroc, et qu’il comptait se rendre “très bientôt” dans le Royaume.

“Nous allons œuvrer à raffermir encore plus nos relations politiques et donner de la substance à nos liens économiques et commerciaux”, a conclu Castiglioni.