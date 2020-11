PLF2021: réduction des salaires, le niet d’une centrale syndicale

Le Projet de loi de Finances 2021 prévoit la rationalisation « au maximum » des dépenses de fonctionnement des départements ministériels. Parmi ces dépenses, les salaires des fonctionnaires seront réduits, préconise le gouvernement El Othmani, entre autres mesures d’austérité liées aux répercussions économiques inhérentes à la crise de la pandémie de la covid-19.

Cependant, des voix s’élèvent contre cette option-ponction et l’Union marocaine du travail (UMT) la récuse vivement. Pour la centrale syndicale, la réduction des salaires des fonctionnaires, des employés et ouvriers ne fera que restreindre davantage leur pouvoir d’achat, déjà rétréci comme peau de chagrin.

De même qu’elle augure de la création de nouveaux impôts qui ne feront qu’exacerber des classes déjà fortement touchées par la crise du coronavirus. Et parmi ces nouvelles impositions, celle appelée « contribution sociale de solidarité » de 1,5% des salaires de fonctionnaires et d’employés du secteur privé. Une ponction salariale faisant fi des diverses exigences familiales et sociales de ces classes déjà éprouvées, s’est insurgé le syndicat.

Dans un communiqué, dont Le Site info détient copie, et publié samedi 31 octobre, à l’issue de la réunion à son siège à Casablanca, le Conseil national de l’UMT demande au gouvernement d’instaurer plutôt l’impôt sur la fortune (ISF) et des impôts aux « personnes qui profitent des richesses et des ressources du pays ».

De même que le communiqué réitère sa solidarité inconditionnelle avec les franges de la classe ouvrière qui pâtit de la crise de la covid-19 et est l’objet de licenciements collectifs et individuels ou de la réduction des heures de travail, De surcroît, la fermeture provisoire, voire définitive, de certaines entreprises ne fait d’empirer la situation de ladite classe.

Aussi, la centrale syndicale demande-t-elle au gouvernement de mettre tout en œuvre pour porter aide et assistance à ces ouvriers et de faire en sorte qu’ils retrouvent leur travail.

L’UMT n’a pas non plus manqué d’exprimer ses félicitations pour la position du secrétariat général, manifestée lors du Forum national des 1er et 2 octobre 2020, autour du thème du Code du travail. Et de souligner qu’aucune concession n’est de mise concernant les droits légitimes et les acquis salariaux, sociaux et juridiques de la classe ouvrière marocaine.

Larbi Alaoui et Youssef Chalabi