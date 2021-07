Plainte contre Sajid: le tribunal de Casablanca rend son verdict

Le Tribunal de première instance de Casablanca a annoncé son verdict concernant la plainte judiciaire déposée par plusieurs instances de l’Union constitutionnelle contre Mohamed Sajid et demandant la tenue du Conseil national du parti.

Dans ce cadre, Me Nizar Rihani, avocat du secrétaire général du parti du Cheval, a déclaré, dans un message écrit dont Le Site info détient copie, « qu’il était prévu que ledit Tribunal annonce son verdict, mercredi 30 juin, dans l’affaire opposant certains membres de l’UC au SG, Mohamed Sajid ».

Et effectivement, c’est cela qui s’est produit, a souligné l’avocat. Celui-ci a ainsi annoncé que le Tribunal de première instance de Casablanca a ordonné le refus de la demande des plaignants d’annuler les décisions du secrétaire général et la tenue du Conseil national de l’Union constitutionnelle, avant l’organisation des prochaines échéances électorales que va connaître notre pays. Et ce, au sérieux des arguments de Mohamed Sajid, patron du parti du Cheval, en réponse à ladite plainte déposée à son encontre, a précisé Me Rihani.

