Plafonnement: à quoi joue le gouvernement ?

Le dossier du plafonnement des prix des carburants, que le ministre délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernance avait soumis au chef de gouvernement, continue d’interpeller à plusieurs égards.

Ceci, à l’heure où les prix des carburants à l’international sont en hausse, depuis jeudi 25 avril, le cours du baril Brent ayant franchi la barre de 75 dollars, rapporte le quotidien Al Ahdat Al Maghribia de ce vendredi.

Alors que Lahcen Daoudi assure que le dossier du plafonnement a fixé les prix de l’essence et du gasoil à la pompe, cette flambée du cours du pétrole à l’international ne peut que l’embarrasser davantage. Et l’embarras du ministre délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernance est d’autant plus grand, sachant que le gouvernement El Othmani tarde à donner sa réponse à ce sujet.

A rappeler que Daoudi avait organisé des réunions marathoniennes, selon la même source, aussi bien avec des représentants du Groupement des pétroliers marocains qu’avec ceux de la Fédération nationale des gérants et propriétaires des stations-services.

Larbi Alaoui