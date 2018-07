PJD: vague de démissions à Chtouka-Aït Baha

Selon des sources de Le Site info, cette nouvelle vague de démissions serait le résultat de la mauvaise gestion des affaires du parti par le Secrétaire provincial et ses collaborateurs, ainsi que les restrictions qu’ils ont subies de la part des instances centrales de la formation politique. Et d’ajouter que l’insatisfaction à l’égard des résultats des élections internes au niveau de la région les a également poussé à prendre cette décision.

Les démissions du Parti de la Justice et du Développement (PJD) se poursuivent. En effet, plus de 200 militants PJDistes à Chtouka-Aït Baha ont récemment présenté leur démission du parti de la lampe pour rejoindre les rangs du Rassemblement national des indépendants (RNI).