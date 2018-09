PJD-PPS: Fin de la brouille?

Nabil Benabdallah, secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme, a rendu une visite que l’on qualifierait aisément de solennelle à Saâdeddine El Otmani, chef du gouvernement et secrétaire général du Parti de la justice et du développement, à son domicile.

Les deux hommes étaient accompagnés respectivement de Khaled Naciri, Abdelouahed Souhail et Ahmed Zaki pour le parti du livre et de Slimane El Amrani, et de Lahcen Daoudi pour celui de la lampe, selon un communiqué de ce dernier qui fait état de différents évènements passés en revue.

Cette rencontre, au-delà de la controverse autour du limogeage de la secrétaire d’État chargée de l’eau, Charafat Afilal, revêt un caractère singulier puisqu’en réalité elle dissipe tous les doutes quant à une continuité sur la scène de l’exécutif de la part du PPS. Jugée concluante de part et d’autre après que le SG du PPS eut confirmé son allégeance, cette réunion en réalité est à l’image de l’épine ôtée du pied, un sentiment de soulagement pour le PJD en proie à des troubles collatéraux et notamment avec le RNI.

Si le PPS a fait, devant le limogeage de la discorde, contre mauvaise fortune bon cœur, ce n’est pas le cas du PJD qui ne s’est jamais trouvé en situation aussi embarrassante qu’aujourd’hui. Son SG, lui, qui se veut serein en toutes circonstances se doit de gérer en plus de la brouille avec le RNI, les velléités de ses ‘’frères’’ au sein de son parti et plus particulièrement celles de Abdellilah Benkirane, celui à qui il voue une inimité de chef, qui même si non avouée est tout de même bien perceptible.

Le dernier écart en date de l’ancien secrétaire général PJD, c’était au micro de “Achkayen.com”. Alors qu’il lui était intimé ainsi qu’à ses frères un motus et bouche cousue de la part d’El Othmani, le voilà qu’il exige des excuses à Rachid Talbi Alami. Rien que ça ! Ben voyons !

M.J.K