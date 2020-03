PJD-PI: une rencontre annonciatrice d’une prochaine alliance?

Une rencontre avait réuni le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) et le Parti de l’Istiqlal (PI). Celui-ci s’était également réuni avec l’Union socialiste des forces populaires (USFP); Pourtant, ces deux rencontres n’ont enfanté ni communiqués communs, ni photos.

Et au tour du parti de la Balance, dans l’opposition, de rencontrer le Parti de la Justice et du Développement, de la majorité. Cela augure-t-il d’une prochaine alliance entre le PI et le parti islamiste?

En tout cas, via sa page officielle Facebook, Saâdedine El Othmani a fait part d’une réunion de concertation entre des ténors de son parti et des dirigeants istqlaliens. Et ce, dans l’objectif de faire un tour d’horizon concernant la situation politique et de faire en sorte de renforce la confiance en l’action politique et de la promouvoir.

La publication du chef de gouvernement et patron du parti de la Lampe a suscité plusieurs commentaires des internautes, entre partisans et détracteurs de cette initiative bilatérale.

Ainsi, par exemple, un certain “Samir” a écrit que, pour l’heure, “c’est la situation sanitaire qui importe le plus!”, alors que “Aicha”, de son côté, pense que “c’est ce genre de concertation qui incite à plus de désaffection vis-à-vis de la chose politique”.

Quant à “Houcine”, il croit savoir que ” l’Istiqlal est le seul parti au Maroc qui soit le plus proche idéologiquement du PJD”.

A.F.