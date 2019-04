PJD: Maelainine règle ses comptes sur Facebook

La pasionaria du PJD, débarquée par le Secrétariat général de son parti et remplacée par Maryama Boujemaa au poste de 7ème vice-présidente de la Chambre des représentants, rue dans les brancards.

Et c’est sur sa page Facebook officielle qu’Amina Maelainine règle ses comptes politiciens et répond vigoureusement à ses détracteurs. Elle y explique que ce n’est pas la première fois que le Secrétariat général du Parti de la Justice et du Développement (PJD) ne vote pas en sa faveur. Et de rappeler qu’au début de la présente législature, sa candidature comme première vice-présidente de la première Chambre n’a pas été retenue, même si les membres du groupe parlementaire avaient voté pour elle.

Quand à ses détracteurs, ils ont eu droit à une réponse cinglante. Les accusant de vouloir casser du sucre son son dos, Maelainine les traite de “fabricants d’héroïsme fictif”, “d’impuissance” à jouer les rôles principaux dans des domaines réels et de “manque de virilité”, martèle-t-elle.

“La démocratie véritable doit nous apprendre à respecter les résultats d’un vote, même cela n’est pas en notre faveur”, écrit la députée PJDiste en réponse à ceux qui pensent que son débarquement est lié à ses photos parisiennes sans voile.

Dans ce même cadre, Amina Maelinine assure que, de sa part, il ne lui est jamais arrivé de contester ou de critiquer les résultats d’un scrutin. Elle conclut sa publication en exprimant sa fierté de son action militante au sein de la Chambre des représentants. Et d’insister que sa présence sous l’Hémicycle a toujours été remarquée et remarquable de par les témoignages et les félicitations des personnes aux côtés desquelles elle a travaillé.

Larbi Alaoui et Naïma Lambarki