PJD: l’absence de Benkirane aux réunions expliquée par lui-même

Pourquoi donc Benkirane était-il récemment aux abonnés absents lors de plusieurs réunions PJDistes? L’ex-chef de gouvernement et ancien patron du parti a tenu à expliquer, lui même, les raisons de son absentéisme auprès de ses ” frères”.

Abdelilah Benkirane a ainsi assuré que la véritable cause est de ne point “parasiter” l’action des “frères qui sont sur le terrain”. Il s’agit de leur expérience, a-t-il ajouté, alors que ” j’ai eu la mienne au sein du parti”. Par conséquent, il ne faut pas associer “mon expérience avec celle d’El Othmani et des frères qui l’accompagnent”, a précisé l’ex-chef de gouvernement.

S’adressant ensuite à son successeur, à l’occasion d’une réunion avec la Chabiba PJDiste, Benkirane lui conseille: “Personne ne vous oblige à rester chef de gouvernement si vous remarquez des choses avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord!”. Et de marteler que le chef de l’Exécutif se doit de déclarer qu’il ne cautionne pas telle ou telle recommandation.

Lors de la même rencontre précitée, à Rabat, avec des membres du Comité central de la Jeunesse du parti islamiste, Benkirane a vivement regretté qu’El Othmani défende encore la loi-cadre et en soit toujours fier.”Quant à moi, j’ai toujours la conviction que le vote pour ce projet de loi a été une grave erreur qui aura ses conséquences”, a-t-il également tenu à préciser.

Et de déclarer, enfin, que ce dernier point est la cause principale de son boycott de la dernière session du Conseil national du parti de la Lampe. Et ce, afin d’éviter qu’il y ait des heurts entre lui et Saâddine El Othmani.

L.A et N.L.