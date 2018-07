PJD: Hamieddine désavoué par les siens après ses propos sur la monarchie

Le communiqué, paraphé par Saâdeddine El Othmani, rappelle que le parti est fidèle aux positions et principes exprimés par “le frère secrétaire général”, lors du Conseil régional de la Région Rabat-Salé-Kénitra, samedi 14 juillet. Principes, a-t-on précisé, reposant sur les constantes du Royaume que sont la religion musulmane, l’intégrité territoriale nationale et la monarchie constitutionnelle.

