PJD: El Othmani rend la monnaie de sa pièce à Benkirane

Saâd-Eddine El Othmani, le chef du gouvernement et actuel secrétaire général du PJD, a réagi indirectement, lors du quatrième forum politique, qui s’est tenu ce week-end Bouznika, à son collègue Abdelillah Benkirane, ancien chef de gouvernement et ex-secrétaire général du PJD, qui avait récemment affirmé que “le Maroc était au bord du chaos et qu’après lui le déluge”.

Selon le journal Assabah dans son numéro de ce lundi, El Othmani de sa manière frileuse et désinvolte qu’on lui connaît, a balayé en touche ces dires en avançant qu’il ferait preuve de compréhension et de sagesse envers certains de ses proches collaborateurs qui s’attaquent aux actions et aux réformes que le gouvernement entreprend actuellement tout en appelant ses troupes à garder l’optimisme quant à l’avenir du pays.

Histoire d’atténuer les effets de cette rébellion déguisée, il a en outre dit que les dirigeants du parti acceptaient volontiers les avis, critiques et les différences dans ce jeu démocratique, ne pouvant en cela restreindre la liberté d’expression.

Il a également appelé au respect et à la moralité publique et s’est dit accepter ces flèches critiques, même s’il passait pour être la victime principale dans cette affaire. Par ailleurs, El Othmani a tenu à recadrer des membres de la “Chabiba” du PJD qui soit dit en passant est acquise à la cause de Benky, en rejetant catégoriquement les termes “cheffaras” (voleurs) et autres corrompus que certains ont lancés à l’encontre des ministres de son gouvernement, ou des dirigeants de son parti.

Le marteau et l’enclume du PJD sont sans forge ni fer, El Othmani le forgeron n’arrivera à rien forger.

M.J.K