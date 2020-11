PJD: démissionnaire, Itimad Zahidi charge les dirigeants du parti

Itimad Zahidi a réitéré que sa démission du Parti de la Justice et du Développement (PJD) est une décision irrévocable, sur laquelle elle ne pourra pas revenir quelles que soient les raisons.

Dans une déclaration à Le Site Info, la députée démissionnaire du Conseil national du parti islamiste a exprimé son grand dépit concernant le silence du secrétariat général, suite à sa décision de démissionner. Le Parti s’est seulement contenté, via le bureau local du PJD de Témara, de lui demander de fournir une correspondance explicative de sa décision de démission, a-t-elle ajouté.

« Certains ténors du parti m’ont adressé des correspondances me demandant de démissionner et de rester chez moi (‘tkamchi f darak’, en darija) », a déploré Itimad Zahidi. Cela l’a désagréablement surprise et déçue car si elle est entrée en politique, c’est pour servir sa patrie et non pas pour rester « cloîtrée entre quatre murs », a-t-elle tenu à souligner avec amertume.

Notre interlocutrice a également précisé avoir eu plusieurs propositions émanant de plusieurs autres partis politiques. Propositions qu’elle est en train d’étudier afin, ensuite, de faire son choix à tête reposé et opter de militer au sein du parti susceptible de lui permettre de servir au mieux l’intérêt du pays, a-t-elle précisé.

Itimad Zahidi a également promis de révéler sa prochaine destination politique au moment opportun.

A.Z.