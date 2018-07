PJD: Benkirane s’en prend sérieusement à El Othmani

Benkirane, d’après notre source qui était présente au débat inter-PJD, considère que cet extrait ayant fuité, sans que toute l’intervention ait été publiée, n’est aucunement “innocent” comme fait. “Surtout que la question de la monarchie avait été entérinée par le parti. Et le Dialogue national interne devait nous faire aller de l’avant et non nous faire reculer de plusieurs pas”, a regretté Benkirane.

