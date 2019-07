PJD: Benkirane “ne veut plus voir personne”

L’ex-chef de gouvernement et ancien patron du parti islamiste n’est pas content et il le fait savoir. Abdelilah Benkirane rue dans les brancards et en veut à ses “frères” du parti de la Lampe.

Dans son intervention, lors du 15ème Congrès de la Jeunesse du PJD, à Kénitra (du 21 au 28 juillet courant), Benkirane a tonné: “Je ne veux voir personne. Laissez-moi tranquille!”.

Cette bouderie a pour raison principale le différend qui oppose l’ex-chef de gouvernement aux ténors du parti, dont son successeur, Saâeddine El Othmani, à propos du projet de la loi-cadre sur l’Education. Celui-ci a été adopté en commission de l’enseignement, de la culture et de la communication de la Chambre des représentants, à la majorité des voix.

Et Benkirane est remonté par le mode de scrutin choisi par le PJD et par le fait que le projet préconise l’enseignement de certaines disciplines scientifiques en langue française. Après avoir dit qu’il ne voulait voir personne, l’ancien secrétaire du PJD s’est repris en assurant qu’il ne vise ni de Saâedddine El Othmani, ni de Mustapha Ramid. Mais qu’il s’agit “d’une autre personne”!

