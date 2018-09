PJD: Benkirane en colère contre les siens

Un climat d’intimidation et de menaces qui n’a pas été du goût de l’ancien patron du PJD. Ce dernier reprocherait ainsi aux siens de mettre en péril les avancées du parti, notamment la liberté d’expression qui est plus que jamais menacée au sein de la formation politique.

Abdelilah Benkirane est en colère contre les dirigeants de son parti et le fait savoir. L’ancien chef de gouvernement et ex-secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement (PJD) s’est montré particulièrement furieux à l’issue de la session extraordinaire du conseil national du parti de la Lampe, qui s’est tenue le 15 septembre dernier à Bouznika.