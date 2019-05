PJD: Aziz Rabbah réagit à la photo qui enflamme la Toile

Depuis quelques jours déjà, une photo de Aziz Rabbah est aussi vivement critiquée que moquée sur les réseaux sociaux. Elle représente le ministre PJDiste de l’Energie, des mines et du développement durable, tout sourire, tendant la main à une dame d’un âge certain. Ce baise-main incongru a provoqué l’ire et/ou le sarcasme des internautes.

La réaction de Rabbah, qui s’est fait un peu attendre, consiste à apporter un démenti indigné concernant l’authenticité de ce cliché. “J’assure qu’il s’agit là d’une photo fabriquée de toute pièce. De ma vie, je n’ai jamais permis à quiconque d’embrasser ma main”, s’indigne-t-il sur sa page officielle Facebook. De même qu’il assure n’avoir jamais organisé une quelconque activité de distribution d’aides aux nécessiteux, ni en tant que maire de la ville de Kénitra, ni en tant que ministre..

Le ministre a également écrit qu’il a l’habitude de ce genre d’actes vils et malveillants dont le dessein est de lui nuire et d’entacher son image et sa réputation. Depuis, il n’en a plus cure et laisse leurs auteurs répondre de leurs méfaits devant Dieu.

Cependant , conclut Aziz Rabbah, il répond cette fois-ci sur l’insistance de ses amis “afin que la vérité soit connue, surtout des personnes qui recherchent la vérité, l’aiment et la vénèrent”.

L.A.