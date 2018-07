PJD: à quoi joue Abdelali Hamieddine?

A noter que le PJD a réagi à cette intervention, en constituant un comité dont la mission est d’enquêter sur les tenants et aboutissants de cette affaire. Un communiqué du parti de la Lampe, publié jeudi 12 juillet, annonce que ledit comité est supervisé par le secrétaire général du PJD, Saâeddine El Othmani, présidé par Driss El Azami El Idrissi et dont les membres sont Nabil Chikli, Mohamed Hamdaoui et Rachid Lamdaouar. Sa mission est d’enquêter sur “la publication de certaines interventions filmées lors du séminaire national du Dialogue interne du PJD.ma, sans l’autorisation de la direction du parti”.

Abdelali Hamieddine était un membre actif de cette mouvance islamiste, ajoute Me Lhou, évoquant que le dirigeant PJDiste n’est pas encore sorti de l’auberge en ce qui concerne l’affaire de l’assassinat de Mohamed Aît Jid, étudiant de gauche, où il est fortement impliqué. Sa position à l’encontre de la monarchie ne saurait être gratuite et fait sûrement partie d’une démarche bien étudiée selon les règles du jeu politique établies par le PJD, assène l’avocat à Fès. “Sinon, pourquoi ce timing?”, s’interroge-t-il.

Et le politologue de rappeler également que ledit conflit avait été l’occasion pour les mouvances estudiantines islamistes d’essayer de “formater” la gauche marocaine, dans le but d’infiltrer l’UNEM qui était un espace prolifique de débats politiques intenses.

Abdelali Hamieddine ne cesse de faire des siennes et, encore une fois, il a mis les pieds dans le plat avec ses critiques sur la monarchie marocaine et sa place au sein de la vie politique du Royaume. Aussi, encore une énième fois, met-il son parti dans l’embarras, alors que le parti de la Lampe est aux affaires.