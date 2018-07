Pensions octroyées aux femmes démunies: ce qu’il en est

Ces femmes, notamment abandonnées par leur mari, se verront octroyer une pension de 350 dirhams par mois et par enfant (trois enfants au maximum), en plus de 350 dirhams versée au profit de la concernée. Ainsi, chaque femme pourra obtenir jusqu’à 1400 dirhams mensuellement.

