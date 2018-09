Pékin: El Othmani et Jazouli rencontrent les industriels chinois

“Le Maroc est engagé à améliorer le climat des affaires pour les investisseurs marocains et étrangers afin de drainer davantage d’investissements vers le continent africain, et ce en droite ligne avec la politique africaine lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI”, a affirmé, lundi à Pékin, le Chef du gouvernement, Saad-Eddine El Othmani.

Recevant des responsables de plusieurs grandes sociétés chinoises qui disposent d’importants investissements dans le Royaume notamment dans les secteurs de la communication, de l’énergie et des infrastructures, El Othmani a souligné que le Maroc s’engage à réunir les conditions propices aux investisseurs marocains et étrangers, souhaitant au passage la bienvenue aux grandes entreprises chinoises ayant choisi le Maroc comme destination d’investissement.

Mohcine Jazouli, Ministre Délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, a également pris part, le 3 septembre 2018, à la Cérémonie d’ouverture du dialogue de haut niveau entre les dirigeants chinois et africains et les représentants du monde industriel et commercial et de la 6ème conférence des entrepreneurs chinois et africains.

En marge de cette cérémonie, Jazouli a participé, avec le Chef du Gouvernement, à une série de rencontres avec les grands groupes industriels chinois, notamment Huawei, Energy China et China Harbor Engineering Company.

L’objectif de ces rencontres a été de passer en revue les projets de ces entreprises au Maroc et les moyens de développer davantage leurs activités au Royaume.